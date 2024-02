Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit pentru stingerea flacarilor care au cuprins mobilierul dintr-o incapere a unei case de locuit, situata pe strada Poiana Cerbului din localitatea Baciu.„La fața locului s-au deplasat doua autospeciale pentru stingerea incendiilor și un echipaj…

- O femeie in varsta de 46 de ani a ajuns la spital intoxicata cu fum in urma unui incendiu izbucnit in locuința ei. Vecinii au observat flacarile și au ajutat-o sa iasa din casa, dupa care au sunat la 112 dupa ajutor.

- Un accident rutier a avut loc, vineri la orele amiezii, pe raza localitații Priboiu. O femeie a fost transportata la spital dupa coliziunea dintre trei mașini. Victima era pasager intr-una dintre autoturismele implicate in accident. Inițial, la fața locului, doua persoane au fost evaluate de catre echipajul…

- Incendiu violent in Giurgiu: O femeie transportata la spital cu arsuri dupa ce casa i-a luat focO femeie, in varsta de 44 de ani, din localitatea Teiusu, judetul Giurgiu, a fost transportata la spital, luni, cu arsuri la nivelul fetei si a membrelor superioare dupa ce la locuinta ei a izbucnit un…

- In aceasta dupa-masa, pompierii clujeni au intervenit la un incendiu, in comuna Aghireșu. In urma incendiului, o femeie a fost transportata la spital. „Pompierii din cadrul Garzii Aghireșu au intervenit in aceasta dupa-amiaza pentru stingerea flacarilor care au cuprins mai multe resturi menajere dintr-un…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 05:00, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa... The post Incendiu din cauza unei țigari la o casa din Aradul Nou. O femeie de 72 ani a fost transportata la spital appeared first…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 05:00, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa... The post Incendiu din cauza unei țigari la o casa din Aradul Nou. O femeie de 72 ai a fost transportata la spital appeared first…

- Un accident s-a produs in aceasta dimineața pe raza localitații Topa Mica, in județul Cluj, dupa ce șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului. O femeie a ajuns la spital. ”Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe raza…