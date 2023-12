Stiri pe aceeasi tema

- Scandal uriaș in Portul Constanța. Președintele Sindicatului Europol Cosmin Andreica susține ca a cumparat un kilogram de cocaina din Portul Constanța și ca la ieșire nu l-a controlat nimeni. Acesta a postat imaginile cu un pachet in care susține ca sint droguri. „Suntem in port, tocmai ce am coborit…

- Scandal uriaș in Portul Constanța. Președintele Sindicatului Europol Cosmin Andreica susține ca a cumparat un kilogram de cocaina din Portul Constanța și ca la ieșire nu l-a controlat nimeni. Acesta a postat imaginile cu un pachet in care susține ca sunt droguri.

- Portul Constanța este pazit de o singura patrula de poliție, deși ar trebui sa acopere 5 hectare de port și sa monitorizeze un flux de intrari in port de aproximativ 10 mii de persoane și autoturisme in 24 de ore, arata Sindicatul Europol.Sindicatul Europol publica, miercuri, pe pagina de Facebook,…

- Scandalul de la Academia de Poliție continua cu detalii controversate. Cosmin Andreica, preșdintele Sindicatului Europol, a spus prin ce treceau, de fapt, studenții și cat de grava este situația de la nivelul instituției. Ambulanțele au venit zile in șir la Academia de Poliție.

- Liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat, luni, inainte de a merge la sedinta coalitiei, ca PNL sustine noua lege a pensiilor si nu doar la modul declarativ. El a mintit ca in mandatul sau de premier a crescut punctul de pensie de la 1.265 lei punctul de pensie la 1.785 lei, si astfel „incepand cu 1 ianuarie,…

- Informațiile vin din Brazilia, unde o companie farmaceutica a fost premiata recent pentru proiectul inovator. Nu vorbim insa despre un medicament minune care sa ii faca pe oameni sa intoarca spatele drogurilor.Vaccinul este dedicat celor care sunt deja dependenți de cocaina și va acționa intrerupand…

- O grupare internationala de trafic de heroina dinspre Orientul Mijlociu spre Europa de Vest a fost destructurata pe teritoriul Romaniei. Gruparea, formata din romani si straini coordonati de un turc stabilit in Romania, ducea drogurile in Ucraina. Peste 180 de kilograme de heroina au fost descoperite…

- Alina Gorghiu a declarat, joi seara, la Digi24, ca exista un singur procuror DIICOT in activitatea care vizeaza Portul Constanța. Info Sud-Est a aratat in exclusivitate ca in ultimii doi ani nu a fost capturat niciun gram de droguri in Portul Constanța, pe unde intra in țara cea mai mare cantitate de…