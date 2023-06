Biroul de Turism Pentru Tineret (BTT) SA, societatea de stat care deține cateva zeci de mii de metri patrați in stațiunea Costinești, a lansat o procedura de licitație in vederea incheierii a 3 loturi de teren, situate in Baza BTT Costinești. BTT SA a lansat, recent, o procedura de licitație in vederea inchirierii a 3 loturi de teren in suprafața de 10 mp fiecare, situate pe lotul 313 terenuri de Sport, Baza BTT Costinești. Prețul minim de pornire al licitației este de 3000 de lei, fiind incluse și plata utilitaților, pentru o perioada de 2 saptamani, mai exact in perioada 23 iunie – 4 iulie 2023.…