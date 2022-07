Stiri pe aceeasi tema

- Premierul grec si omologul sau bulgar au inaugurat vineri, 8 iulie, gazoductul care va aproviziona Bulgaria cu gaze naturale din Azerbaidjan, deoarece aprovizionarea vitala a Sofiei cu gaze provenite din Rusia a fost intrerupta in aprilie, pe fondul consecintelor invaziei Moscovei in Ucraina, relateaza…

- Premierul Nicolae Ciuca, aflat joi intr-o vizita de lucru in Republica Elena, cu prilejul operationalizarii interconectorului de gaze Grecia – Bulgaria, a declarat ca aceasta conducta este extrem de importanta pentru reteaua de transport catre Europa. „Este un interconector cat se poate de important…

- O conducta de gaz intre Grecia și Bulgaria, amanata de mult timp și menita sa ajute Sofia sa iși reduca dependența de gazul rusesc, a fost finalizata și poate incepe operațiunile comerciale in aceasta luna, a declarat miercuri ministrul grec al energiei, potrivit Reuters. Interconectorul Grecia-Bulgaria…

- ”Proiectul cablului submarin pentru transportul energiei electrice, prin Marea Neagra, aprovizionarea cu gaze naturale si colaborarea in domeniul energiei verzi au fost principalele subiecte pe care le-am discutat in cadrul intalnirii bilaterale pe care am avut-o cu Parviz Shahbazov – ministrul Energiei…

- Un gazoduct de 182 de kilometri care ar urma sa conecteze orașul grec Komotini de cel Stara Zagora din Bulgaria precum și un terminal plutitor de gaze naturale lichefiate (FSRU) la Alexandroupolis, din Grecia, reprezinta doua investiții care ar putea ajuta in viitor Romanai la creșterea alternativelor…

- Situatia in Romania este una stabila in ceea ce priveste aprovizionarea cu gaze naturale, deoarece nu avem contracte directe incheiate cu Gazprom, si am identificat deja surse si rute alternative de aprovizionare cu gaz pentru a reduce dependenta de importurile din Rusia, insa pentru tara noastra este…