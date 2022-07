Stiri pe aceeasi tema

- Regina Letizia, soția regelui Felipe al VI-lea, testata pozitiv la Covid, și-a suspendat toate angajamentele oficiale. Deși prezinta simptome ușoare, potrivit casei regale, ea și-a anulat toate activitațile programate in urmatoarele zile, transmite BFMTV. Fosta ziarista trebuia sa asiste joi seara la…

- Ministrul Afacerilor Externe a anuntat ca Romania va sprijini exportul de cereale din Ucraina pentru ca la nivel european sa fie evitata o criza alimentara. Sunt 4 milioane de tone de porumb, grau si floarea soarelui care trebuie livrate in toate colturile lumii.

- Bulgaria va primi din iunie gaze naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite, a anuntat miercuri Guvernul de la Sofia, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- New York Times noteaza ca embargoul impus petrolului rusesc va fi cea mai importanta masura luata in cadrul celui de-al șaselea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene. Unii diplomați și oficiali europeni au spus ca reprezentanții permanenți ai blocului se vor intalni miercuri, 4 mai, iar, pana la sfarșitul…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a avertizat duminica, in mesajul sau de 1 mai, ca razboiul din Ucraina s-ar putea extinde in Europa, sau chiar in lume, consemneaza agentia DPA. Exploziile din Ucraina reverbereaza in ‘‘inima Europei’‘ si ”riscul ca acest razboi sa escaladeze intr-unul paneuropean…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a lansat o campanie publica in care le cere cetațenilor Bulgariei sa-și ofere salariul pe o luna unui fond pentru guvernul ucrainean, informeaza marti site-ul euractiv.com, citat de Agerpres. Petkov asigura ca el și-a donat deja leafa. ”Cer fiecarui cetatean bulgar care…

- Guvernul bulgar este pregatit sa cumpere 750.000 t de grau si 325.000 t de seminte de floarea-soarelui de la producatorii locali pe Bursa de Marfuri din Sofia, ca parte a planurilor de crestere a rezervelor de alimente in contextul razboiului din Ucraina,