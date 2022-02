Bruxelles: Activarea unei Directive aprobate după războiul din Iugoslavia și Kosova pentru a ajuta milioanele de refugiați ucraineni Comisia Europeana este pregatita sa activeze un mecanism vechi, nefolosit, care ar putea deschide calea milioanelor de ucraineni refugiați pentru a gasi adapost in Uniune Europeana, transmite Euronews. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, peste 500.000 de ucraineni s-au refugiat in țarile vecine – Moldova, Romania, Ungaria, Slovacia și – mai mult de jumatate – in Polonia. Comisia avertizeaza ca atacul militar ar putea duce la una dintre cele mai mari crize umanitare din Europa, cu șapte milioane de ucraineni estimați sa fie stramutați și 18 milioane de ucraineni afectați de acest conflict,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

