Stiri pe aceeasi tema

- Figurinele LEGO care care il infațișeaza pe Zelenski și reproduc cockteilul Molotov sunt foarte cautate de clienți. Fondurile obținute prin comercializare sunt folosite in scopuri umanitare, pentru refugiații din Ucraina. Citizen Brick, care face produse LEGO imprimate, realizeaza mai multe figurine…

- Ucraina spera sa evacueze civili prin 9 coridoare umanitare, joi, din mai multe orase, inclusiv din orasul incercuit de fortele ruse Mariupol (sud), a declarat vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk, informeaza Reuters. Situatia din unele orase ucrainene – precum Izium in nord-estul tarii, care se…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) contribuie, cu personal si mijloace tehnice, la desfasurarea operatiunilor Centrului logistic de stocare si distribuire a ajutoarelor pentru acordarea asistentei umanitare catre Ucraina (HUB logistic), care si-a inceput activitatea la Suceava in cursul zilei de miercuri.…

- In timp ce apostolii razboiului iși freaca palemele de bucurie (caci in razboi mereu exista unele persoane care profita), in timp ce oficialii stau la costumele lor scumpe in birourile lor, in timp ce soldații din ambele tabere sunt uciși, civilii ajung victieme colaterale intr-un razboi care nu…

- Guvernul ucrainean a cerut ajutor de la Comitetul International al Crucii Rosii pentru a crea coridoare umanitare pentru civili, dupa o a doua runda de negocieri de pace cu Rusia.„Batrani, femei si copii nu primesc ajutor medical.

- Paisprezece membri ucraineni ai Legiunii Straine aflati in drum catre Polonia au fost arestati la Paris. De asemenea, 13 civili voluntari, echipati in tinuta militara completa, care se aflau in doua masini impreuna cu legionarii, arestati si ei, o ancheta urmand sa stabileasca daca voiau sa se duca…

- Compania Nationala Posta Romana continua sa se implice in sprijinul cetatenilor afectati de criza umanitara din Ucraina. Dupa oferirea spatiilor interne de cazare pentru gazduirea refugiatilor, operatorul national de servicii postale isi pune la dispozitie intreaga infrastructura pentru a colecta si…

- Meta Platforms a declarat luni ca un grup de hacking a folosit Facebook pentru a viza un numar de personalitati publice din Ucraina, inclusiv oficiali militari proeminenti, politicieni si un jurnalist, in timp ce compania de retele de socializare si-a anuntat actiunile impotriva influentei ascunse si…