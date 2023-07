Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea de stat rusa l-a acuzat pe seful Wagner, Evgheni Prigojin, ca si-a iesit din minti dupa ce a primit miliarde din banii publici, ilustrand noua naratiune a puterii asupra grupului paramilitar de la revolta sa esuata. Televiziunea naționala din Rusia il acuza pe șeful Wagner, Evgheni Prigojin,…

- Un pașaport care a fost gasit in timpul unei percheziții la biroul rus al liderului gruparii Wagner, Evgheni Prigojin, era folosit de sosia acestuia pentru a intra in Lituania in 2020, in incercarea de a genera un scandal internațional, a anunțat miercuri, 28 iunie, serviciul de contrainformații al…

- Mutarea in Belarus a mercenarilor rusi din grupul Wagner, incurajata de Moscova dupa rebeliunea de sambata trecuta, este periculoasa pentru Polonia, a apreciat marti presedintele polonez Andrzej Duda, citat de Reuters. „Vedem ce se intampla, relocarea fortelor ruse, sub forma Grupului Wagner, in Belarus,…

- Rebeliunea grupului Wagner din Rusia de sambata a fost o „situație extrem de periculoasa”, a admis Vladimir Putin . Președintele Rusiei le-a spus marți celor aproximativ 2.500 de membri ai forțelor de securitate, ai Garzii Naționale și ai unitaților militare ale Rusiei ca oamenii și forțele armate s-au…

- Un deputat rus de rang inalt, care a fost implicat intr-o serie de negocieri dupa debutul invaziei in Ucraina, a cerut, luni noaptea, o armata profesionista de șapte milioane de oameni pentru a se asigura ca nu este nevoie de grupuri de mercenari pentru securitatea țarii, transmite Hotnews . Parlamentarul…

- Liderul Wagner, Evgheni Prigojin, se muta in Belarus, dupa acordul de a nu inainta spre Moscova, in vreme ce Kremlinul a transmis ca acuzațiile penale impotriva lui vor fi retrase și niciunul dintre luptatorii Grupului Wagner nu va fi urmarit penal, potrivit Sky News. Kremlinul afirma ca acuzațiile…

- UPDATE – Toate restrictiile impuse anterior pe soselele nationale din Rusia au fost ridicate, a anuntat agentia de presa TASS la primele ore ale zilei de duminica, citand Agentia Federala a Drumurilor. Mercenarii rusi puternic inarmati, care inaintasera semnificativ catre Moscova – intr-o provocare…