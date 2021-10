Stiri pe aceeasi tema

- Austriecii s-au intors impotriva Partidului Popular Austriac (OVP), principalul partener in coalitia care guverneaza tara, dupa ce liderul formatiunii Sebastian Kurz a demisionat din functia de cancelar cand parchetul a anuntat ca este anchetat sub suspiciunea de coruptie, relateaza Reuters, citand…

- Noul cancelar austriac Alexander Schallenberg s-a angajat luni ca colaboreze indeaproape cu predecesorul sau Sebastian Kurz, spre nemultumirea opozitiei, care il acuza ca va urma indicatiile lui Kurz, transmite Reuters. Verzii, partenerul minoritar al conservatorilor lui Kurz, au cerut demisia…

- Ministrul afacerilor externe Alexander Schallenberg a fost investit oficial cancelar al Austriei, luni, la doua zile dupa demisia lui Sebastian Kurz, vizat de o ancheta pentru coruptie, informeaza France Presse, Reuters si DPA. Noul lider conservator in varsta de 52 de ani a depus juramantul la putin…

- Comuniștii nu au intrat in Parlamentul din Cehia pentru prima data din 1948, in urma alegerilor legislative de sambata. Scrutinul a fost caștigat de o coaliție de dreapta. Pentru a avea majoritate, coaliția ar putea invita la guvernare Partidul Piraților. Pentru prima data dupa al doilea razboi mondial,…

- Cancelarul conservator austriac Sebastian Kurz, suspectat ca ar fi implicat intr-o afacere de coruptie, si-a anuntat demisia sambata seara, informeaza AFP. „Vreau sa ma retrag pentru a pune capat blocajului, a evita haosul si a asigura stabilitatea”, a declarat el reporterilor din Viena, potrivit Reuters,…

- Sebastian Kurz a anunțat sambata ca urmeaza sa demisioneze din fruntea guvernului austric dupa procurorii au inceput sa-l ancheteze pentru corupție și l-a propus pe ministrul de Externe, Alexander Schallenberg, sa preia funcția de cancelar, relateaza Reuters și DW . „Țara mea este mai importanta pentru…

- Guvernatorul New York-ului, Kathy Hochul, ar avea in vedere angajarea Garzii Nationale si a unor lucratori medicali din afara statului, pentru a compensa lipsa de personal din spitale. Acest lucru este luat in calcul in conditiile in care zeci de mii de lucratori isi pot pierde locul de munca pentru…

- Numarul cazurilor de COVID-19 se stabilizeaza in Franta, dar efectele pandemiei provoaca in continuare probleme majore de sanatate mintala in randul populatiei, potrivit unui sondaj recent. DPA noteaza ca aproximativ 13% dintre persoanele care au participat la sondaj au aratat semne de depresie, in…