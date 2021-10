Bruno Rex revine cu o noua piesa, alaturi de Abi F Jones!

Relațiile iți pot aduce bucurii, cat și priviri nebanuite, pline de invidie, ale celor din jurul tau. Totuși, daca ei ar afla de toate dedesubturile acelei relații, te-ar mai invidia oare? Acesta este și mesajul piesei Outta Ur League, lansata astazi de catre Bruno Rex și Abi F Jones. O privire exacta din interiorul unei relații toxice care, spusa prin versuri, pare sa diminueze din efectele daunatoare ale acesteia.Dar, sa o luam cu inceputul. Prima impresia este manifestata prin versurile What he got? / He’s so average / And she’s so hot. Iar totul pare ca merge intr-o direcție corecta, in care…