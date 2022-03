Bruce Willis, in varsta de 67 de ani, este suspectat de colaboratorii sai ca ar suferi de Alzheimer. Apropiații acestuia susțin ca, in ultima vreme, actorul s-a comportat neobișnuit și pun acest lucru pe seama demenței. Fanii acestuia au fost dezamagiți de ultimele sale roluri, criticand dorința acestuia de a ramane in centrul atenției, in pofita deteriorarii vizibile a sanatații și performanței sale. Cele mai prost cotate apariții sunt in peliculele „American Siege”, „Apex” si „Out of Death”, primind un scor de 0% din partea criticilor. Cațiva cineaști care colaboreaza cu celebrul actor susțin…