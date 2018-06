Brooke Shields a realizat un pictorial incendiar in costum de baie și se simte senzațional cu felul in care arata. Deși e trecuta de prima tinerețe, actrița și-a expus formele fara dezinvoltura pentru cea mai recenta campanile Swimsuits For All. "After 50 years in the spotlight, I can confidently say that my 'Power Suit' is... Read More Post-ul Brooke Shields se simte bine sa pozeze in costum de baie la 52 de ani apare prima data in TaBu .