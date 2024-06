Amalia Gaiță susține în capitala Ungariei un concert de lansare a albumului „Mimosa” Amalia Gaița va susține un concert de lansare a albumului Mimosa in capitala Ungariei, la Budapesta, evenimentul urmand sa se desfașoare la sediul ICR din capitala statului vecin maine, 13 iunie, cu incepere de la ora 19. Concertul susținut de solista timișoreanca alaturi de membrii trupei ei va avea loc cu sprijinul Asociației Timișoara 2023 […] Articolul Amalia Gaița susține in capitala Ungariei un concert de lansare a albumului „Mimosa” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

