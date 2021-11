Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 26 noiembrie, la patinoarul din Gheorgheni, s-a disputat un meci din Campionatul Național de hochei pe gheața, derby-ul harghitean dintre Hockey Klub Gheorgheni și Sport Club Csikszereda, scor 4-5. Sambata și duminica, 27-28 noiembrie, la patinoarul „Olimpic" din Brașov, a avut loc dubla intalnire…

- Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a lui Iulian Sirbu, primarul Municipiului Sighișoara, joi, 25 noiembrie, s-a lansat cartea ,,Mica enciclopedie a sportului mureșean", autor fiind Aurel Rațiu. ,,Ii mulțumesc domnului Aurel Rațiu pentru ca a venit la Sighișoara pentru lansarea unei carți…

- In aceste zile, la patinoarul „Olimpic" din Brașov este programata o dubla intalnire din Campionatul Național de hochei pe gheața. In primul joc, care a avut loc marți, 23 noiembrie, Corona Brașov Wolves s-a impus cu 6-3 in fața echipei CSM Galați (FOTO, cu oaspeții in echipament tradițional, alb-roșu-albastru).…

- Rezultat excelent pentru tinerele sportive de la CSM Corona Brașov, care s-a situat pe poziția a treia la Campionatul Național de floreta pe echipe. Formația de cadete a Coronei a fost alcatuita din: Enya Male, Alexandra Olaru, Denisa Pescaruș și Sonia Tighinean. Echipa care a reprezentat Brașovul la…

- Cei mai buni pugiliști din țara participa, incepand de marți și pana vineri, 26 noiembrie, la Targu Mureș, la Campionatul Național de box pentru seniori. Competiția, gazduita de Sala Sporturilor, se desfașoara fara spectatori din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19. Evenimentul este organizat…

- Tinerii noștrii sportivi au obținut medalii și la finalele Campionatului Național individual de popice pentru seniori feminin/masculin. Competiția desfașurata timp de trei zile pe arena de popice din Targu-Mureș, a avut o desfașurare plin de neprevazut, cu numeroase rasturnari de situație, cu victorii…

- Competitia nationala rezervata tuturor categoriilor de varsta s a desfasurat la Sibiu. Vasile Serban, de la Power Gym, a cucerit al 17 lea titlu de campion al Romaniei la masters. Probe noi introduse in program: wheelchair si Fit Model. Campionatul National de culturism si fitness, care s a desfasurat…

- La aproape 41 de ani, gimnastul Marian Dragulescu a obtinut cea mai mare nota la sarituri si ar urma sa concureze astfel la CM din acest an in proba, in timp ce din concursul feminin, care debuteaza sambata seara, au fost retrase mai multe gimnaste, intre care si Larisa Iordache, la RomGym Trophy…