- Performanța deosebita pentru elevul Școlii Gimnaziale „Capitan Aviator Mircea T. Badulescu” Rareș Razvan Gheorghe, care a obținut locul al II-lea la Olimpiada Internaționala „Științe pentru Juniori”, ce s-a desfașurat la Bangkok, Regatul Tailandei. El a fost cel mai bine clasat membru din lotul Romaniei,…

- Rareș Gheorghe este abia in clasa a opta, dar deja participa la cea mai grea etapa a unei olimpiade, cea internaționala. Component al echipei Romaniei care participa la Olimpiada Internaționala „Științe pentru Juniori”, Rareș a ajuns astazi la Bangkok, Regatul Tailandei, iar impreuna cu alți cinci conaționali…

- Eleva Colegiului Național „Ștefan cel Mare" Suceava Sabrina Macoveiciuc a fost selectata in lotul care va reprezenta Romania la Olimpiada Internaționala de Științe pentru Juniori, de la Bangkok, Thailanda, din perioada 30 noiembrie - 10 decembrie 2023.Dupa o serie de teste și evaluari ...

- Delegația Romaniei a obținut trei medalii de argint și doua de bronz la Olimpiada Internaționala de Astronomie și Științele Spațiului pentru Juniori, desfașurata in Volos, Grecia.Potrivit Ministerului Educației, in perioada 24-30 septembrie 2023, a avut loc a doua ediție a Olimpiadei Internaționale…

- Raul Covrig din Sighetu Marmației va participa la Olimpiada Internaționala de Științe pentru Juniori din Thailanda. ”Elevul Covrig Raul, de la Colegiul Național „Dragoș Voda” Sighetu Marmației, va participa la Olimpiada Internaționala de Științe pentru Juniori, care va avea loc in Thailanda, in luna…

- Bucurie in familia Școlii „Nr. 1”, veste mare pentru educația buzoiana: Rareș Gheorghe, elev in clasa a VIII-a la Școala Gimnaziala „Capitan Aviator Mircea T. Badulescu” Buzau , s-a calificat la Olimpiada Internaționala de Științe pentru Juniori din Thailanda. In perioada 30 noiembrie – 10 decembrie…

