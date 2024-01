Broaștele au dinți? Răspunsul este unul surprinzător Stramoșii broaștelor și broaștelor țestoase aveau o dantura formidabila, echipata cu colți mari și denticule asemanatoare unor carlige. In schimb, descendenții lor moderni par sa nu aiba dinți, dar acest lucru nu este in intregime adevarat. Broaștele au dinți, dar tipul și localizarea acestor dinți variaza foarte mult. De-a lungul istoriei lor evolutive, broaștele au cunoscut multiple episoade de pierdere a dinților, estimate la peste 20 de ori. Astazi, la broaște, dinții servesc in diverse scopuri, inclusiv la vanatoare și la mușcaturile de imperechere. Cu toate acestea, broaștele s-au adaptat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Berea este una dintre cele mai populare bauturi alcoolice la nivel mondial. Cu o istorie veche de mii de ani, ea a devenit o parte integranta a culturilor și tradițiilor noastre. Dar cum poți ieși in evidența intr-o lume a berii deja suficient de vasta și diversificata? Raspunsul surprinzator vine in…

- Damjan Djokovic (33 de ani), noul jucator al Rapidului, a numit cei mai buni 3 fotbaliști din Superliga. Mijlocașul croat care a fost prezentat duminica dimineața de giuleșteni a oferit un interviu in care a vorbit despre cei mai valoroși jucatori din Liga 1. Surprinzator sau nu, lista lui Damjan cuprinde…

- Prezenta intr-o dezbatere televizata in care a intervenit telefonic fostul Ministru al Sanatații Vlad Voiculescu, analistul politic Sarmiza Andronic l-a provocat pe fostul ministru al Sanatații sa ofere un raspuns dintr-un singur cuvant, la intrebarea „Cine a decis sa se cumpere atat de multe vaccinuri?”.…

- Jefte Betancor a reziliat contractul cu CFR Cluj și a fost propus de un agent la FCSB, insa Gigi Becali nu e interesat de atacantul in varsta de 30 de ani. Spaniolul revenit in aceasta vara la CFR i-a enervat pe șefii clubului din Gruia dupa ce a plecat de la stadion la pauza meciului cu Farul (3-1)…

- Timp de secole, oamenii s-au intrebat unde este capul unei stele de mare. Acum, cercetatorii au cartografiat genele stelelor de mare pentru a rezolva misterul, iar ceea ce au aflat este surprinzator. Se pare ca steaua de mare are de fapt mai multe capete, unul in centrul corpului și cate unul in fiecare…

- Este licoarea cu care foarte mulți romani iși incep ziua și ajutorul de nadejde in momentele in care simțim ca avem nevoie de mai multa energie. Un biolog molecular a facut o dezvaluire inedita. Afla, din randurile de mai jos, ce sa pui in cafea pentru a-i da un gust aparte. Ce spune omul de […] The…

- Faptul ca ciorile mananca miez de nuca spargand COAJA este o dovada a inteligenței acestei pasari. De exemplu, porumbeii nu pot face acest lucru.In plus, ciorile au diverse metode de a ajunge la miez, in funcție de duritatea cojii. Pe langa metoda cea mai evidenta, de a ciocani pana creeaza o gaura,…

- Venus este planeta care guverneaza atat latura noastra romantica, cat și cea creativa. Este o planeta a placerilor, a oportunitaților și a triumfurilor colective. Venus este blanda și generoasa și ne inspira in toate relațiile noastre intime și in parteneriate.Acest lucru este cu atat mai adevarat atunci…