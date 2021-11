Britney Spears a fost eliberata vineri (12 noiembrie) de sub tutela tataului sau, Jamie Spears, sub care se afla de 13 ani. Decizia, luata de un tribunal din Los Angles, a fost numita de cantareata de 39 de ani drept „cea mai buna zi din viata mea”, potrivit clik.ro. Hotarea luata de un tribunal din […] The post Britney Spears, eliberata de sub tutela tatalui, dupa 13 ani: „E cea mai buna zi din viata mea” first appeared on Suceava News Online .