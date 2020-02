Stiri pe aceeasi tema

- Șeful diplomației americane, Mike Pompeo, va efectua o vizita la Londra pentru a încerca sa aplaneze divergențele cu aliatul istoric al Statelor Unite, în frunte cu cele legate de Huawei, înainte de a se angaja în formarea unei noi uniuni comerciale, anunța La Libre Belgique,…

- La o conferinta pe teme economice, care a avut loc la Londra, premierul Boris Johnson a vorbit in fata a numerosi sefi de stat africani, printre acestia numarandu-se presedintele egiptean Abdul Fattah al-Sissi si cel kenyan Uhuru Kenyatta. Cu aceasta ocazie, Johnson si-a exprimat dorinta de a face…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson urmeaza sa se intalneasca luni cu 16 lideri africani in cadrul unui summit destinat investitiilor, care are drept scop largirea paletei de parteneri comerciali ai Regatului Unit, in contextul in care acesta se pregateste sa iasa din Uniunea Europeana, a anuntat…

- Pana in 2050, Uniunea Europeana vrea sa devina neutra din punctul de vedere al emisiilor gazelor cu efect de sera. In acest sens, autoritațile europene au prezentat mai multe planuri și proiecte pentru sustinerea "Green Deal", cea mai importanta strategie europeana a urmatoarelor decenii. Unul dintre…

- Pep Guardiola, 48 de ani, antrenorul lui Manchester City, e un as la fotbal, dar ar avea nevoie de cateva lecții in plus la volan. Spaniolul a folosit 4 mașini de cand s-a mutat la Manchester, in 2016. Intai a fost vorba de un Mercedes GLE de 94.000 de euro, urmat de un Range Rover de 180.000 de euro,…

- Britanicii merg azi la vot pentru a alege un nou Parlament, cel care ar trebui sa stabileasca data la care va avea loc Brexit-ul și felul in care va arata acesta. O dubla alegere, ce va influența direct viețile britanicilor, dar și pe cele ale cetațenilor UE care traiesc in Regatul Unit, mulți dintre…

- Planul separatiștilor scoțieni de a scapa de Brexit. Anunțul premierului Nicola Sturgeon Sefa separatistilor scotieni Nicola Sturgeon a declarat ca premierul britanic Boris Johnson este "periculos" si ca acordul acestuia privind Brexit-ul este "dezastruos". Astfel, premierul scoțian…

- Sprijinul pentru Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, a ramas neschimbat la 40% din intentiile de vot, in timp ce Partidul Laburist urca pana la 30%, dupa primele zile de campanie pentru alegerile anticipate din Regatul Unit, potrivit unui sondaj de opinie recent, realizat…