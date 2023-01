A spus ca vrea sa iși spuna propriul adevar, sperand, probabil, sa iși salveze imaginea, insa efectul pare sa fie total opus. Britanicii au rabufnit dupa dezvaluirile prințului Harry. Fiul regelui Charles a primit o lovitura dura din țara natala. Fiul regelui Charles primește o noua lovitura de „acasa” Lansarea, pe 10 ianuarie 2023, a […] The post Britanicii au rabufnit dupa dezvaluirile prințului Harry. Lovitura dura primita de fiul regelui Charles appeared first on Playtech Știri .