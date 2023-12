Britanicii, americanii și bulgarii sunt principalii turiști din București Britanici, americani și bulgari, apoi germani, italieni, greci și evrei, aceștia sunt principalii turiști din București . Ei au accesat cel mai des Visit Bucharest platforma in limba engleza dedicata turiștilor straini. București nu se afla poate printre cele mai vizitate capitale ale Europei, dar are cu siguranța turiștii sai. Potrivit cautarilor efectuate in perioada 1 ianuarie-15 decembrie 2023 pe platforma Visit Bucharest, turiștii cei mai interesați de noi au fost britanicii, americanii și bulgarii. Dupa aceștia urmeaza germanii, italienii, grecii și israelienii. Analiza a fost efectuata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Analiza a fost efectuata pe 355.000 de cautari specifice pe platforma web si peste 5 milioane de accesari ale postarilor de pe conturile sociale asociate. Daca Marea Britanie si Statele Unite nu constituie o surpriza, acestea regasindu-se anual in topul tarilor din care se efectueaza cautari relevante…

Analiza a fost efectuata pe 355.000 de cautari specifice pe platforma web si peste 5 milioane de accesari ale postarilor de pe conturile sociale asociate. Daca Marea Britanie si Statele Unite nu constituie o surpriza, acestea regasindu-se anual in topul tarilor din care se efectueaza cautari relevante…

