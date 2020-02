BRIT AWARDS 2020. Stormzy şi Mabel, artiştii anului. LISTA PREMIILOR Intr-o gala prezentata de actorul britanic de comedie Jack Whitehall, ale carui interactiuni amuzante din pauzele show-ului cu cantareata Lizzo au facut deliciul spectatorilor prezenti la eveniment, marii invingatori au fost cantautorul scotian Lewis Capaldi, care a triumfat la categoriile "cantecul anului" ("Someone You Loved") si "cel mai bun artist debutant", si rapperul londonez Dave, care s-a impus la categoria-regina, "albumul britanic al anului", cu materialul discografic "Psychodrama".



