- Premiile Brit Award, decernate de Industria Fonografica Britanica pentru prima data in 1977, vor fi atribuite in acest an intr-o editie speciala – cea de-a 40-a -, in care ritmurile pop si rap se vor infrunta inca o data. Marii favoriti ai galei Brit Awards 2020 sunt rapperul Stormzy si cantautorul…

- Vesti noi despre nebunia de la Brits, din acest an: Harry Styles, Billie Eilish si Lewis Capaldi sunt asteptati sa urce pe scena, in calitate de artisti performeri. Pe 18 februarie, Brit Awards ia startul pe O2 Arena din Londra, iar sefii de la BRITs spera ca Billie Eilish sa dezvaluie acolo tema noului…

- Lewis Capaldi – „Divinely Uninspired…” a depasit la capitolul vanzari pe suport fizic (CD si vinil) albumul „No. 6 Collaborations Project” al lui Ed Sheeran. Piesa „Someone You Loved„ a fost cea mai ascultata anul trecut, ceea ce ar putea explica succesul albumului din Marea Britanie.