Stiri pe aceeasi tema

- Florin Pastrama a cazut prada geloziei la vedere aunor obiect epe care draga lui soție, Brigitte, le-a pastrat cum nu se paote mai bine. Vedeta a incercat sa evite o cearta, insa partenerul ei nu a rezistat, simțindu-se ofensat de faptul ca bruneta inca mai ppstreaza amintiri din timpul casniciei cu…

- Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, s-au casatorit cu 8 ani in urma. Perechea are impreuna doi copii, un fiu și o fiica, Mikael Eduard și Antonia Sabina. Cum a fost ceruta Giulia Anghelescu in casatorie? Soțul spune ca nu ar mai repeta experiența In mediul online, intrebat de un urmaritor de-al…

- Este vestea șoc a zilei! Brigitte și Florin Pastrama, infectați cu noul coronavirus! Au trecut prin momente cumplite! Dezvaluirile șocante ale brunetei la ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars!

- Brigitte este casatorita cu Florin Pastrama, cu care are o relație cu suișuri și coborașuri. Ambii spera la mai bine, punandu-și toata nadejdea in Dumnezeu, pe care il invoca constant, indeosebi de cand s-au botezat in religia penticostala. Ei au un ritual cu care iși incep ziua, pe care-l respecta…

- Brigitte și Florin Pastrama iși incep ziua prin practicarea unui ritual sfant, peste care nu sar niciodata. Cei doi au cateva obiceiuri stricte prin care comunica cu Dumnezeu și nu le pot neglija.

- Dupa ce in urma cu doar cateva zile Brigitte a anunțat in hohote de plans ca ea și Florin Pastrama s-au desparțit, iata ca acum apare soarele pe strada lor. Cei doi s-au impacat, iar acum sunt alaturi de familie!