Raluca Podea, fosta iubita a lui Florin Pastrama dinainte de casatoria cu Brigitte, continua procesul cu cea care i-a luat locul. Blondina nu uita ca a fost deseori jignita de fosta doamna Nastase, apoi Pastrama, pe conturile sale de socializare și la emisiuni de televiziune, și cere despagubiri urișase in instanța. Chiar daca Brigitte Sfat a hotarat sa revina la numele sau divorțand de cel ce i-a fost soț și asociat in afaceri, Raluca Podea nu este dispusa sa ierte derapajele calomnioase la adresa sa, argumentand in instanța ca fiul sau a avut mult de suferit și imaginea i-a fost terfelita.…