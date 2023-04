Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Pastrama se afla de patru luni in Dubai, acolo unde și-a cumparat o casa și unde vrea sa se mute. Fosta soție a lui Ilie Nastase a fost pusa intr-o situație stanjenitoare de doi romani aflați in Emiratele Arabe Unite. Pe una dintre rețelele de socializare, Brigitte Pastrama a povestit intamplarea…

- Brigitte Pastrama a rabufnit pe rețelele de socializare, asta dupa ce a fost subiect de barfa in Dubai. Soția lui Florin Pastrama a avut o reacție acida la adresa celor care au judecat-o, iar vedeta le-a transmis cateva cuvinte. Iata ce a marturisit pe contul ei personal de Instagram!

- Brigitte Pastrama, in varsta de 45 de ani și Ilie Nastase, in varsta de 76 de an, s-au iubit timp de opt ani dintre care cinci ani au fost casatoriți. Mariajul lor s-a terminat in 2018. La cinci ani distanța, bruneta face declarații neașteptate despre fostul tenismen. In prezent, Brigitte este casatorita…

- Zi speciala pentru soțul Brigittei Pastrama! Florin Pastrama iși sarbatorește ziua de naștere, iar partenerul vedetei a implinit varsta de 44 de ani. Florin Pastrama a fost sarbatorit de soția lui in Dubai, iar Brigitte Pastrama i-a facut o surpriza romantica. Iata cum l-a surprins!

- Brigitte Pastrama traiește viața pe care a visat-o! Și, rasplata a venit in urma eforturilor pe care vedeta din showbiz-ul romanesc a le-a facut de-a lungul anilor. Dupa ce a decis sa iși schimbe complet viața, și a ales sa se mute in Dubai, bruneta a reușit sa obțina, in sfarșit, și viza pentru a sta…

- Bruneta a marturisit ca fix de ziua Ziua Indragostiților ea și Florin Pastrama s-au sarutat pentru prima data, acela fiind și momentul in care el i-a cucerit inima pentru totdeauna. Iata ce declarații a facut vedeta despre inceputul relației cu Florin Pastrama, dar și ce vești mai aduce din Dubai.

- Fara doar și poate, Brigitte Pastrama se numara printre cele mai controversate vedete din lumea mondena, mai ales, dupa ce mariajul cu Ilie Nastase a fost presarat de numeroase probleme. In prezent, vedeta este la a patra casnicie și a luat o decizie radicala, la inceputul acestui an, atunci cand a…

