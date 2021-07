Stiri pe aceeasi tema

- O percheziție domiciliara a fost facuta, in aceasta dimineața, de poliție acasa la soții Brigitte și Florin Pastrama. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, fosta soție a tenismenului Ilie Nastase și actualul sau soț, Florin Pastrama, sunt acuzați de contrafacerea unei marci și punerea in circulație de…

- In cursul zilei de ieri, polițiștii Secției 4 Poliției Rurala Campia Turzii, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Turda, au pus in executare trei mandate de percheziție, in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Poliția recomanda adoptarea unor masuri de protectie pentru creșterea gradului de siguranța personala, a bunurilor si valorilor, pe perioada calatoriilor si concediilor. LA DESTINAȚIE Bagajele și bunurile de valoare trebuie supravegheate in permanența, mai ales in zonele aglomerate! Atenție ce bunuri…

- Israelul a reintrodus masura purtarii mastii de protectie in anumite zone, dupa aparitia a doua noi focare de coronavirus in scoli, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii, relateaza DPA si TPS. Mastile sunt obligatorii in interior si in exterior in zona Binyamina, la sud de Haifa, si in Modiin-Makkabim-Reut,…

- Uzina apartine grupului Chemtool, o filiala a societatii americane Lubrizol, inculpata in Franta in urma unui incendiu urias la Rouen, in septembrie 2019, in care au ars aproximativ 10.000 de tone de produse chimice. Nicio victima nu a fost raportata in incendiu, care a izbucnit luni, catre ora 7.00…

- Politistii si procurorii din judetul Alba fac, joi, zece perchezitii la persoane banuite de fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals. Persoanele vizate in dosar sunt suspectate ca au folosit fise medicale false pentru preschimbarea permiselor de conducere. „La data de 20 mai 2021, politistii…

- Inca de la inceputul actualei situații de criza statul roman a incercat sa faca contracte privind aprovizionarea cu maști de protecție. Unele dintre aceste contracte au fost onorate. Din pacate acum iese la iveala o situație delicata. Este vorba de un numar de 11 milioane de astfel de maști care nu…