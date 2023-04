Stiri pe aceeasi tema

- Cand Brigitte nu-i acasa, Florin Pastrama iși face de cap?! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele lui și au filmat fiecare mișcare a omului de afaceri. In compania cui a fost surprins soțul vedetei și cum iși petrece timpul in timp ce bruneta se afla…

- Brigitte Pastrama, in varsta de 45 de ani și Ilie Nastase, in varsta de 76 de an, s-au iubit timp de opt ani dintre care cinci ani au fost casatoriți. Mariajul lor s-a terminat in 2018. La cinci ani distanța, bruneta face declarații neașteptate despre fostul tenismen. In prezent, Brigitte este casatorita…

- Zi speciala pentru soțul Brigittei Pastrama! Florin Pastrama iși sarbatorește ziua de naștere, iar partenerul vedetei a implinit varsta de 44 de ani. Florin Pastrama a fost sarbatorit de soția lui in Dubai, iar Brigitte Pastrama i-a facut o surpriza romantica. Iata cum l-a surprins!

- Brigitte Pastrama și-a cumparat recent o locuința in Dubai, iar acum, vrea sa se mute definitiv acolo. Florin Pastrama, soțul acesteia, o va insoți, iar cel mai probabil cei doi vor face pasul urmator in toamna acestui an. „Sper ca Florin sa se acomodeze aici și imi doresc din Septembrie sa ma mut impreuna…

- Brigitte Pastrama a facut cateva schimbari majore in viața ei, iar acum este mai fericita ca niciodata departe de Romania. Soția lui Florin Pastrama și-a anunțat prietenii virtuali ca a reușit sa obțina viza pentru Dubai.

- Brigitte Pastrama a apelat la o schimbare de look neașteptata! Soția lui Florin Pastrama nu mai arata deloc așa cum publicul a cunoscut-o. Hai sa vezi prin ce transformare de zile mari a trecut focoasa bruneta.

- Brigitte Pastrama a optat pentru o noua schimbare de look. Aflata in Dubai, bruneta a decis ca vrea sa faca o schimbare, așa ca a trecut pe la un celebru salon din cel mai mare oraș din Emiratele Arabe Unite. Cum arata soția lui Florin Pastrama dupa vizita la hair stylist.

- Brigitte Pastrama a trecut printr-o schimbare spectaculoasa! Soția lui Florin Pastrama a slabit considerabil, iar drept dovada sta fotografia pe care și-a facut-o in sala de fitness. Hai sa vezi cat de bine arata focoasa bruneta.