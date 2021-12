Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, astfel ca Brigitte Pastrama lucreaza din greu pentru amenajarea atelierului de Craciun. Vedeta iși dorește ca totul sa iasa ca la carte, așa ca este atenta la cele mai mici detalii și are grija ca locația sa fie decorata dupa bunul ei plac.

- Pregatirile pentru Craciun au inceput la Alba Iulia, iar pe langa decorațiunile specifice sarbatorii de iarna amenajate de primarie, cei de la ISU Alba au decorat un brad intr-un mod inedit, scrie ziarul de Alba24. Bradul pompierilor din Alba amenajat in fața cladirii instituției este impodobit cu cele…

- Brigitte Pastrama lucreaza cot la cot cu soțul ei la amenajarea atelierului de Craciun. Vedeta iubește sarbatorile de iarna și iși dorește ca totul sa iasa perfect. Frumoasa bruneta este atenta la cele mai mici detalii și are grija ca lucrurile sa fie decorate dupa bunul ei plac. Ea s-a ocupat de aranjarea…

- Fie sacul cat de gol, angajații din marile companii falimentare ale statului vor primi cel de-al 13-lea salariu prevazut in contractul colectiv de munca, plus bonusuri acordate cu ocazia sarbatorilor, adica de Craciun. Al 13-lea salariu pentru bugetari Deși marile companii de stat, in special cele din…

- Pregatirile pentru Targul de Craciun și Orașelul Copiilor din Focșani sunt in toi. In aceasta dimineața a fost amplasat bradul de Craciun in zona tradiționala, in fața Palatului administrativ. In fața Ateneului Popular se lucreaza la montarea casuțelor destinate producatorilor locali și comercianților.…

- Luna decembrie a sosit și facem deja primele pregatiri pentru Craciun. Mulți dintre noi ne dorim sarbatori liniștite și fericite, de aceea este foarte important sa facem lucrurile din timp. Pregatirile se fac și in studiourile foto, care sunt la mare cautare in aceasta perioada. Daca vrei și tu sa...…

- Posibilitatea rationalizarii vanzarilor de alcool vine dupa ce achizitiile de panica au creat cozi la benzinariile din Marea Britanie, tot ca urmare a lipsei soferilor care sa conduca camioanele cisterna de la rafinarii la statiile de alimentare.Marea Britanie are nevoie urgent de 100.000 de soferi…

- Pregatirile pentru amenajarea terasei sunt intense, iar Brigitte și Florin Pastrama muncesc cot la cot cu muncitorii. Cei doi nu au ajuns la un numitor comun in cazul unor geamuri de termopan, iar din acest motiv s-au contrazis.