- In cele doua saptamani de stop competițional oficial din primele doua ligi din Romania, dupa cum se știe deja, divizionara secunda FC Petrolul Ploiești a avut convocați la echipele naționale „U 21”, „U20”, „U19” și „U 18” urmatorii echipieri: fundașul stanga Valentin Țicu, capitanul „lupilor”, mijlocașul…

- Daniel Oprița (40 de ani), antrenorul celor de la CSA Steaua, a prefațat partida pe care echipa sa o joaca in week-end contra celor de la Petrolul Ploiești, liderul din Liga 2. Meciul CSA Steaua - Petrolul se joaca sambata, ora 14:30, și va putea fi urmarit LiveTEXT pe GSP.ro și la TV pe DigiSport 1,…

- Anul trecut, in toamna, la Ploiești, pe arena Ilie Oana, s-a reinnodat șirul derbiurilor dintre o echipa numita FC Petrolul și o alta cu denumirea de Steaua. In fapt, cea din urma și-a caștigat abia in instanța dreptul legal de a fi urmașa fostei echipe ce-a purtat același nume, cealalta devenind FCSB.…

- Duminica, 13 martie 2022, odata cu meciul de pe „Cluj Arena”, dintre secondanta Petrolului in ierarhia la zi a sezonului regular, „U”, și Dunarea Calarași, scor: 3-0 (2-0), goluri ale lui Dragoș Tescan (a deschis scorul in toate cele trei meciuri oficiale din 2022!), Valentin Alexandru și Albert Hofman,…

- Ca la oricare deplasare și din acest campionat al ligii secunde, suporterii liderului, FC Petrolul Ploiești, se pregateau sa fie alaturi de favoriții lor, mai ales acum, cand restricțiile s-au redus cu mult in aceasta pandemie. Ei bine, fanii și-au vazut astazi, pe seara, zadarnicite planurile deplasarii…

- Etapa a 18-a a, penultima din sezonul regulat, a Ligii a 2-a, a inceput vineri, 4 martie, și se va incheia marți, 8 martie. Programul etapei a 18-a din Liga 2: vineri, 4 martie 2022, ora 17:30Steaua București – Politehnica Iasi 3-1 sambata, 5 martie 2022, ora 11:00Dunarea Calarasi – Unirea Slobozia…

- FRF a anunțat azi unde va juca Romania primele partide de pe teren propriu din Liga Națiunilor. Intre 4 și 14 iunie, Romania va juca patru meciuri in Liga Națiunilor, iar doua vor fi pe teren propriu: pe 11 iunie cu Finlanda și pe 14 iunie cu Muntegru. Romania, pe stadionul Steaua in Liga Națiunilor.…