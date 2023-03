Brian May de la Queen a devenit Sir! Chitaristul a fost înnobilat chiar de regele Charles al III-lea Brian May a devenit SIR! Co-fondatorul legendei rock Quenn, chitaristul a fost innobilat drept cavaler intr-o ceremonie ce a avut loc ieri la Palatul Buckingham. 18 ani a așteptat titlul promis de Elisabeta a II-a. May (75 de ani) a intrat in micul grup al artiștilor care au primit una dintre cele mai inainte distincții din Regatul Unit, pentru ”contribuțiile sale adue muzicii și organizațiilor caritabile”. Sir Brian Harold May a primit titlul la mai puțin de un an de cand Regina Elisabeta a II-a a fost surprinsa batand ritmul piesei ”We Will Rock You”: Liderul formației a carei titulatura impartașea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

