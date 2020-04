Stiri pe aceeasi tema

- "Generos, mandru si devotat tata, le va lipsi sotiei sale Jennifer, familiei si multor prieteni", a scris Elizabeth Dennehy pe Twitter. Actor prolific, a avut numeroase roluri in filme precum "Tommy Boy", "First Blood" si "Cocoon", dar a fost apreciat si pe scena, in special pentru "Death of a Salesman"…

- Mama antrenorului spaniol al echipei Manchester City, Pep Guardiola, Dolors Sala Carrio, a murit dupa ce a contractat infectia cu Covid-19, a anuntat luni, pe contul de Twitter, clubul din Premier League, scrie AFP. ''Familia lui Manchester City este devastata dupa ce astazi (luni)…

- Un bebelus de sase saptamani, din Conneticut, SUA, a murit de COVID 19 si se crede ca este cea mai tanara victima a noului coronavirus din lume. Acesta a fost dus de urgenta la spital saptamana trecuta, in stare de inconstienta, dar nu a putut fi resuscitat. Moartea sa a fost anuntata miercuri…

- Patrick Devedjian, fost ministru si figura a dreptei franceze, a murit in noaptea de sambata spre duminica din cauza coronavirusului, a anuntat serviciul sau de presa pentru AFP, scrie news.ro.Este vorba despre primul deces al unui responsabil politic francez de acest nivel din cauza epidemiei.…

- Cei doi soti, ale caror varste au depasit cu putin pragul de 60 de ani, au acuzat primele dureri imediat dupa ce au ingerat acea substanta, un aditiv utilizat in acvarii pentru a curata bazinele cu apa in care traiesc pesti si alte vietuitoare marine, potrivit reprezentantilor unui spital din Phoenix,…

- Celebra actrita italiana Lucia Bose, stabilita in Spania, a murit luni la 89 de ani, au confirmat luni agentiei EFE surse din cadrul familiei sale, care nu au precizat cauzele decesului, desi unele media invoca boala COVID-19. Fiul sau, cantaretul si actorul Miguel Bose, a confirmat stirea pe contul…

- O persoana "in varsta" a murit in Norvegia dupa ce a fost infectata de noul coronavirus, au anuntat joi autoritatile locale, scrie AFP potrivit news.ro.Victima, a carei identitate nu a fost dezvaluita, "a murit la Spitalul Universitar din Oslo", a anuntat unitatea intr-un mesaj pe Twitter.…

- Unul dintre cei mai mari elefanti din Africa, pahiderme ai caror colti uriasi ajung pana la pamant, a murit din cauze naturale, a anuntat miercuri Serviciul pentru fauna salbatica din Kenya (KWS), relateaza AFP. "Marele Tim a fost unul dintre ultimii elefanti africani cu fildesi giganti.…