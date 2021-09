Brexitul se simte acut pe culoarele universitatilor din Regatul Unit in acest inceput de septembrie, cu o scadere masiva a numarului de inscrieri din randul studentilor proveniti din tari ale Uniunii Europene care vor costa scump prestigioasele institutii academice britanice, comenteaza sambata agentia dpa. Potrivit cifrelor furnizate de Serviciul de Admitere in Universitati si Colegii, numarul total de studenti din UE inscrisi la universitatile britanice in aceasta toamna este de 11.700, fata de 27.750 inscrisi anul trecut. Cu toate ca pandemia de coronavirus a jucat in mod inevitabil un rol…