- Un procent de 59% dintre alegatorii britanici ar vota pentru ramanerea tarii lor in interiorul Uniunii Europene daca in prezent ar avea loc o consultare populara, acesta fiind cel mai ridicat sprijin electoral pentru apartenenta Marii Britanii la blocul comunitar dupa referendumul din vara lui 2016,…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat marti Marea Britanie ca incearca sa-si impuna politica ostila fata de Moscova asupra Uniunii Europene si Statelor Unite, au relatat agentiile de presa ruse, preluate de Reuters. Lavrov a raspuns la o initiativa a ministrului britanic de…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie au initiat demersurile oficiale pentru scindare la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), in perspectiva producerii Brexit, in martie 2019, relateaza site-ul agentiei Reuters.Organizatia Mondiala a Comertului a elaborat doua proiecte de documente prin…

- Irlanda ar sustine 'categoric' Marea Britanie daca aceasta ar cere o extindere a calendarului privind articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeana pentru iesirea din blocul comunitar, a afirmat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, informeaza Reuters. ''Daca Marea Britanie…

- Fostul premier britanic Sir John Major a declarat ca un al doilea referendum legat de ieșirea Marii Britanii din UE este “justificat moral”, in condițiile in care sondajele arata ca cei care vor ramanerea țarii in blocul comunitar este mai mare decat al celor care sunt de acord cu un Brexit…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti ca ea va conduce de acum negocierile cu Uniunea Europeana, mutand atentia Departamentului pentru Brexit spre pregatirea iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, in timp ce Londra a precizat de asemenea ca va mentine legile UE in perioada de tranzitie,…

- Zeci de mii de sustinatori ai Uniunii Europene au marsaluit sambata in centrul Londrei, de pe bulevardul Pall Mall si pana la palatul Parlamentului, pentru a cere guvernului britanic organizarea unui al doilea referendum privind termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza EFE și…

