Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a acuzat luni Uniunea Europeana ca amenința ca va impune o „bariera vamala” în Regatul Unit, aparând proiectul sau de lege, rezervând posibilitatea guvernului britanic de a schimba anumite dispoziții ale acordului, potrivit AFP.„Ei…

- ”Protocolul clarifica faptul ca Irlanda de Nord face parte integrala din teritoriul vamal al Regatului Unit si ca nu va exista o restrictionare a accesului bunurilor care trec din Irlanda de Nord in restul Regatului Unite”, arata un comunicat publicat dupa intalnirea de urgenta cu UE. Potrivit comunicatului,…

- Divortul agitat al Marii Britanii de UE a intrat luni intr-o npua faza de turbulente, dupa ce Londra a anuntat ca tratatul ar putea fi pus cel putin partial in discutie, in cazul in care nu se ajunge la un acord de liber-schimb pana la jumatatea lui octombrie. JOHNSON CONSIDERA ”CONTRADICTORIU” ACORDUL…

- Downing Street da asigurari ca Guvernul Johnson este hotarat sa aplice Acordul retragerii din UE, dupa ce presa a anunțat inițial ca Londra amenința Bruxellesul Regatul Unit ramane deplin angajat sa puna in aplicare acordul Brexitului pe care l-a incheiat cu Uniunea Europeana (UE), a anuntat luni un…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au ridicat tonul luni, cu o zi inaintea reluarii negocierilor asupra relatiei post-Brexit, Boris Johnson amenintand sa se retraga din discutii la mijlocul lui octombrie si pregatindu-se, conform Financial Times, sa revina asupra anumitor angajamente din trecut, relateaza…

- Ziarul Unirea Accesul bicicliștilor in paduri va fi permis doar pe trasee special marcate. Proiectul adoptat de Camera Deputaților Un proiect de modificare a Codului Silvic a fost adoptat, miercuri, de catre Camera Deputaților, astfel potecile și treaseele pentru plimbari, alergare și ciclism pot fi…

- Ziarul Unirea Mai mulți psihologi in școli, din 2021! Proiectul, adoptat de Senat Acest proiect, initiat de deputatul USR Cristina Ionela Iurisniti si semnat de parlamentari din toate partidele, are ca obiect de reglementare completarea art. 83 din Legea Educatiei Nationale, urmand ca incepand cu anul…

- Senatul a adoptat marti, in calitate de for decizional, un proiect care vizeaza cresterea numarului de consilieri scolari psihologi, incepand cu anul scolar 2021-2022, in scopul asigurarii asistentei psihologice, a serviciilor de evaluare si de orientare scolara si profesionala. Proiectul,…