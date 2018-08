Stiri pe aceeasi tema

- Sefa guvernului britanic Theresa May inca mai crede in posibilitatea de a negocia un 'acord bun' cu europenii privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a declarat luni purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters. 'Continuam sa credem ca un acord este rezultatul cel mai probabil,…

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a estimat ca ipoteza iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord este cea mai probabila. El a adaugat ca responsabila ar fi intransigenta manifestata de Comisia Europeana in timpul negocierilor cu Londra. Intrebat despre aceasta probabilitate,…

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a estimat ca ipoteza iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord este cea mai probabila, el criticand 'intransigenta' manifestata de Comisia Europeana in timpul negocierilor cu Londra, transmite duminica AFP. Intrebat despre probabilitatea…

- Riscul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara a exista un acord intre Londra si Bruxelles privind relatiile post-Brexit nu poate fi exclus si el ar fi maxim daca cele doua parti nu reusesc sa se inteleaga asupra detaliilor in luna octombrie, a avertizat marti guvernul polonez, potrivit…

- Decizia de luni a premierului britanic Theresa May de a accepta cererile sustinatorilor unui Brexit dur nu va schimba pozitia Irlandei in negocierile cu privire la iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a dat asigurari luni premierul irlandez Leo Varadkar,…

- Nu va exista un al doilea referendum privind Brexit-ul, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, reafirmand convingerea acesteia ca planul ei de a parasi Uniunea Europeana este singura modalitate de a obtine o intelegere care indeplineste obiectivele guvernului britanic,…

- Marea Britanie va fi 'complet pregatita' pentru a iesi din Uniunea Europeana si in lipsa unui acord in acest sens cu Bruxelles, a insistat luni guvernul britanic, potrivit Press Association. Premierul Theresa May continua sa fie de parere ca "fara niciun acord e mai bine decat cu unul nefavorabil"…

- Regatul Unit urmeaza sa anunte Uniunea Europeana (UE) ca este dispus sa ramana in cadrul Uniunii Vamale dupa 2021, potrivit The Telegraph, scrie Reuters, informeaza news.ro.Guvernul Theresei May a promis marti seara sa publice in curand un document cu privire la viziunea sa referitoare la…