- Marea Britanie va trebui sa ajunga la un compromis in ceea ce privește drepturile consumatorilor și protecția mediului daca vrea sa iși mențina accesul la piața unica a Uniunii Europene, a declarat miercuri ministrul german de Externe, Heiko Maas, relateaza Reuters, potrivit Mediafax."Pana…

- Uniunea Europeana nu va face "niciodata, niciodata, niciodata" compromisuri care sa afecteze integritatea pieței sale unice, a avertizat Michel Barnier, negociatorul-șef al UE, spunand ca Marea Britanie trebuie acum sa se confrunte cu realitatea dupa ce a subestimat consecințele procedurii Brexit, potrivit…

- Guvernul premierului britanic Boris Johnson a suferit luni prima infrangere in parlament dupa investirea sa in decembrie, Camera Lorzilor votand un amendament care protejeaza drepturile cetatenilor Uniunii Europene in Regatul Unit dupa Brexit, transmite Reuters.

- Guvernul premierului britanic Boris Johnson a suferit luni prima infrangere in parlament dupa investirea sa in decembrie, Camera Lorzilor votand un amendament care protejeaza drepturile cetatenilor Uniunii Europene in Regatul Unit dupa Brexit, transmite Reuters. Conservatorii lui Boris…

- Amazon analizeaza posibilitatea deschiderii de magazine in Germania, a doua sa piața ca marime dupa Statele Unite, a anunțat sambata directorul de țara al retailerului, transmite Reuters, potrivit Mediafax."Știm ca clienții cumpara offline și ca le place varietatea", a precizat Ralf Kebler…

- Marea Britanie este a cincea sau a șasea cea mai mare destinație de export atat pentru Romania, cat și pentru principalii parteneri comerciali ai țarii - Germania, Italia și Franța. Astfel, un Brexit dur ar avea și efecte secundare semnificative prin intermediul celorlalți parteneri comerciali ai Romaniei,…

- Marea Britanie ameninta cu expulzarea cetatenilor din tari ale Uniunii Europene in cazul in care acestia nu reusesc sa aplice la timp pentru un nou statut de imigrant dupa Brexit si va acorda clementa doar in circumstante exceptionale, potrivit unor surse informate pe aceasta tema, relateaza Reuters…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a afirmat marti ca tratativele cu Londra privind viitoarea sa relatie comerciala cu blocul comunitar vor fi "dificile si solicitante" si a asigurat ca UE "nu va tolera un avantaj competitiv incorect", relateaza Reuters potrivit Agerpres.…