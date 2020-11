Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a declarat, luni, ca decizia Guvernului de la Londra privind un eventual acord post-Brexit cu Uniunea Europeana nu are legatura cu scrutinul prezidential din SUA, in contextul in care o victorie a lui Joseph Biden risca sa afecteze relatiile bilaterale, anunța…

- Uniunea Europeana ar prefera sa existe un acord pentru Brexit, dar este pregatita pentru eventualitatea ca nu se va ajunge la nicio intelegere cu Regatul Unit, a declarat marti comisarul european pentru piata unica, Thierry Breton, postului de radio BFM, preluat de Reuters. Regatul Unit s-a retras…

- Regatul Unit trebuie sa stie pana la 15 octombrie daca va exista un acord comercial cu Uniunea Europeana, intrucat companiile trebuie sa se pregateasca, a anuntat marti un purtator de cuvant al premierului Boris Johnson, informeaza Reuters.

- Uniunea Europeana si Regatul Unit vor continua negocierile privind relatiile comerciale post-Brexit saptamana viitoare si pana la Consiliul European din 15-16 octombrie, au declarat vineri surse diplomatice europene pentru Reuters. Runda de negocieri din aceasta saptamana dintre UE si…

- Ministrul german al finantelor, Olaf Scholz, a avertizat sambata Regatul Unit asupra consecintelor unui esec al negocierilor cu Uniunea Europeana cu privire la un acord comercial dupa Brexit, potrivit AFP. O situatie nereglementata ar avea "consecinte foarte semnificative pentru economia britanica",…

- Regatul Unit a avertizat marti ca se pregateste sa nu semneze un acord de liber-schimb cu Uniunea Europeana, daca UE nu da dovada de mai multa flexibilitate, la inceperea unei noi runde de negocieri in vederea incheierii unui acord comercial care sa incadreze viitoarea relatie, dupa Brexit, intre…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a reluat apelul sau la convenirea pana la finalul lunii octombrie a unui acord privind viitoarele relatii dintre UE si Regatul Unit, dupa ce o noua runda de tratative desfasurata saptamana trecuta a inregistrat progrese nesemnificative,…