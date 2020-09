Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana cere o intalnire de urgența cu Regatul Unit in contextul in care negocierile pe Brexit s-au impotmolit din nou, iar partea britanica și-a anunțat intenția de a modifica prin lege acordul negociat in ianuarie cu Uniunea Europeana. Vicepreședintele pentru relații interinstituționale…

- Vicepresedintele pentru relatii interinstitutionale al Comisiei Europene, Maros Sefcovic, a solicitat miercuri sa aiba rapid o intalnire cu ministrul de stat britanic Michael Gove, responsabil pentru aplicarea acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit Reuters si AFP…

- Negocierile dintre Uniunea Europeana si Regatul Unit privind relatiile viitoare dintre ele post-Brexit sunt blocate din cauza intransigentei si a lipsei de realism din partea Londrei, a denuntat marti ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, citat de AFP si Reuters. ''Negocierile nu…

- Negocierile dintre Uniunea Europeana si Regatul Unit privind relatiile viitoare dintre ele post-Brexit sunt blocate din cauza intransigentei si a lipsei de realism din partea Londrei, a denuntat marti ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, citat de AFP si Reuters. ''Negocierile nu avanseaza…

- In ceea ce privește mașinile cu volan pe dreapta deja inmatriculate și utilizate la noi in țara, Registrul Auto Roman inca nu a venit cu o decizie concreta, menționand ca "nicio alta prevedere legislativa care sa oblige la modificarea poziției postului de conducere pe partea stanga". "Dat…

- Uniunea Europeana doreste sa incheie un acord cu Regatul Unit privind relatia lor post-Brexit, dar nu cu orice pret, a transmis vineri presedintele Consiliului European, Charles Michel, dupa summitul liderilor europeni, in timp ce presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit despre divergente…

- Se pare ca Membrii Parlamentului European sunt profund ingrijorati de faptul ca guvernul britanic insista sa negocieze numai domenii care sunt in interesul Regatului Unit si precizeaza ca Uniunea Europeana considera inacceptabil faptul ca Londra alege selectiv anumite politici si cere insistent sa aiba…

- Apple este investigata de autoritatile de reglementare a concurentei din Uniunea Europeana in legatura cu App Store si sistemul de plati mobile Apple Pay, transmite Reuters. Comisia Europeana a anuntat ca investigatia sa va analiza conditiile Apple care obliga dezvoltatorii de aplicatii sa…