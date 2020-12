Brexit: Belgienii ar putea apela la o cartă din secolul XVII pentru a pescui în continuare în apele britanice Belgia ar putea apela la trecut în cazul în care Uniunea Europeana și Londra nu vor încheia un acord comercial în prezent, scrie Euronews.



Pescarii europeni, inclusiv cei din Belgia, își vor pierde dreptul de a pescui în apele britanice daca nu va exista niciun acord comercial dupa expirarea perioadei de tranziție post-Brexit la 31 decembrie.



Însa Belgia ar putea apela la o carta din secolul XVII într-o tentativa de a-și pastra cel puțin o parte din accesul la apele britanice.



Carta, cunoscuta drept &"Privilegiul&", permite ca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

