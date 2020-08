Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Razboieni, orasul Ocna Mures, judetul Alba care a ucis in luna februarie fost condamnat la 13 ani si 6 luni de inchisoare. Sentința a fost data de magistrații de la Tribunalul Cluj, potrivit Alba24. Femeia a plecat de acasa din 8 februarie 2020, zi in care a si fost ucisa, dar lipsa ei…

- Fostul ministru al Finanțelor, Darius Valcov, considerat de Liviu Dragnea un geniu economic, a fost condamnat la șase ani și șase luni de inchisoare pentru corupție. Sentința nu este definitiva.Potrivit magistraților s-a dispus confiscarea sumei de 4.296.270 lei de la inculpat și menținerea masurilor…

- Un barbat din raionul Anenii Noi va sta la puscarie, pentru ca a urcat beat la volan si a provocat un accident soldat cu decesul unei persoane. Sentinta a fost pronuntata de catre Procuratura raionului Anenii Noi.

- Traian Ogagau a fost condamnat la un an de inchisoare, cu suspendare, de judecatorii nasaudeni. Pedeapsa vine in urma unui incident din trafic, in 2016. Decizia nu e finala, putand fi atacata. In noiembrie 2016, primarul orașului Singeorz Bai a fost oprit in trafic. Acesta a refuzat sa sufle in aparatul…

- Barbatul responsabil pentru doua atacuri armate ucigase asupra a doua moschei din Noua Zeelanda în 2019 va fi condamnat în august, a anuntat vineri tribunalul, citat de dpa, scrie Agerpres. În martie, australianul a pledat vinovat la 51 de capete de acuzare pentru crima, 40 pentru…

- Condamnat in 1997 pentru sase crime, Marius Csampar a fost eliberat in luna mai a acestui an de judecatorii Tribunalului Mehedinti, care au considerat ca barbatul a fost reabilitat in cei 23 de ani de detentie.

- Un extremist de dreapta din Norvegia a fost condamnat joi la 21 de ani în închisoare pentru uciderea motivata rasial a surorii sale vitrege nascute în China și pentru tentativa de a omorî cât mai mulți credincioși la o moschee în timpul unui atac armat, relateaza…