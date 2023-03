”Bregret”? Numeroşi britanici au ajuns să regrete Brexitul In cel mai recent sondaj YouGov publicat saptamana trecuta, 53% dintre britanici au spus ca Regatul Unit a gresit prin plecarea din UE, fata de 32% care inca cred ca este alegerea potrivita. Sondajele Ipsos din ianuarie au indicat ca 45% din populatie credea ca Brexitul le-a inrautatit viata de zi cu zi, fata de doar 11% care au spus ca le-a imbunatatit viata. Un sondaj realizat de Focaldata si UnHerd la sfarsitul anului trecut a constatat ca, din aproximativ 10.000 de respondenti la nivel national, 54% sunt ”fie puternic de acord”, ”fie usor de acord” cu afirmatia ca ”Marea Britanie a gresit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

