Breaza se „duce“ la 4 puncte

Liga A Prahova are o favorita certa, Tricolorul Breaza reușind sa puna ”un meci” intre ea și principalele urmaritoare, distanța dintre ocupanta primului loc și echipele clasate pe pozițiile 2 și 3 ajungand la 4 puncte! E drept, celelalte grupari de pe podium- Petrolul 95 și CSO Boldești Scaieni -au avut meci direct, derbiul incheindu-se cu scorul de 1-1, la capatul unei partide sub așteptari, ca nivel fotbalistic, cu destui nervi, dar cu un scor ”corect”, dupa cum s-au desfașurat ostilitațile. In timp ce Petrolul 95 și ”Boldeștina” și-au imparțit cate un punct de caciula, Breaza a invins fara…