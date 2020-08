Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Prahova a decis, vineri, achitarea, in prima instanța a fostului deputat PSD, Vlad Cosma, in dosarul in care este acuzat de evaziune fiscala și spalare de bani. Achitari au fost date și in cazul celorlalți doi inculpați, oamenii de afaceri, Razvan Alexe și Lucian Petrica Usurelu, cel din…

- Procurorul Alfred Savu, coleg de "paradeala" cu proaspat arestatul Mircea Negulescu "Portocala", a fost pus sub invinuire de SIIJ pentru masluirea probelor din dosarul deschis pe numele judecatoarei Ruxandra Popescu. Aceasta a foat ulterior achitata definitiv, insa nenorocirile facute de Savu in…

- "Pentru mine, durerea cea mare a fost ca acest individ s-a razbunat pe familia mea. (...) Oamenii trebuie sa vada ca un asemenea individ cand incalca legea plateste de zece ori mai mult decat un om obisnuit", a afirmat Victor Ponta, la Romania TV. Victor Ponta a spus ca nu are "satisfactii"…

- Tortionarul de la unitatea de elita DNA Ploiesti, procurorul Mircea Negulescu, a fost arestat. Inalta Curte a admis contestatia SIIJ si i-a dat lui “Zdreanta” mandat definitiv pe 30 de zile. Lista dosarelor fabricate de Portocala si gasca de la "Haules": Dosarul 427/p/2014 - deschis in baza probelor…

- Oare cat va mai ramane liber fostul procuror DNA Mircea Negulescu (in foto) , simbolul abuzurilor comise in Romania de parchetul anticoruptie condus de inculpata Laura Kovesi?, se intreaba site-ul luju.ro, intr-un material pe care il prezentam integral: „In timp ce Inalta Curte refuza sa emita un mandat…

- Ziua de miercuri, 17 iunie 2020, vine cu o veste imbucuratoare din partea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie: SIIJ l-a trimis in judecata pe fostul procuror Mircea Negulescu – poreclit „Portocala” si „Zdreanta” (foto) – pentru o paradeala ticluita de acesta impotriva fostului deputat…

- Fostul "paraditor de destine" Mircea Negulescu, zis si "Portocala", a fost trimis in judecata de procurorii Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ) in dosarul 4564/105/2017 (care se judeca la Tribunalul Prahova) deschis impotriva fostului deputat Vlad Cosma. Negulescu este acuzat…

- Un complet de cinci judecatori al instanței supreme a inceput, marți, dezbaterea apelului declarat de PICCJ dar și de Radu Dimitriu, fostul procuror șef al PArchetului de pe langa Judecatoria Buhuși in dosarul in care acesta a fost deja condamnat de un complet de trei magistrați de la aceeași instanța…