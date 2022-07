BREAKING Shinzo Abe a murit după ce a fost împușcat la un eveniment electoral UPDATE 11:35 Akie Abe, soția lui Shinzo Abe, a ajuns la Nara, unde soțul ei este tratat, potrivit presei japoneze. Fratele sau, ministrul apararii Nobuo Kishi, a declarat anterior ca Abe primește transfuzii de sange, potrivit Reuters. El a descris impușcaturile ca fiind un sacrilegiu impotriva democrației, conform The Guardian. UPDATE 10:30 Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a declarat „profund șocat”. „Gandurile mele sunt alaturi de el și de familia sa”, a scris el pe Twitter. „NATO este alaturi de poporul din Japonia, partenerul nostru apropiat”. Prim-ministrul din Singapore, Lee… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Principalele formatiuni politice din Japonia si-au suspendat vineri campania in vederea alegerilor legislative de duminica, dupa ce fostul prim-ministru Shinzo Abe a fost impuscat mai devreme in cursul diminetii in timp ce tinea un discurs la un eveniment electoral, informeaza Reuters, dpa si Kyodo,…

- O sursa guvernamentala a indicat pentru Kyodo ca suspectul retinut este un fost membru al Fortelor de autoaparare armata nipona .Principalele formatiuni politice din Japonia si au suspendat vineri campania in vederea alegerilor legislative de duminica, dupa ce fostul prim ministru Shinzo Abe a fost…

- Premierul Denis Smihal a anuntat marti pe Telegram ca Ucraina a depus o cerere de aderare la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), informeaza Agerpres , care preia dpa. Calitatea de membru OCDE este una din pietrele de temelie ale reconstructiei si dezvoltarii de succes a tarii,…

- Japonia spune ca testul cu racheta nord-coreeana efectuat in preajma vizitei președintelui SUA in regiune e de fapt un act provocator.Ministrul japonez al Apararii, Nobuo Kishi, a declarat miercuri ca o serie de lansari de rachete balistice de catre Coreea de Nord mai devreme in aceasta zi este un act…

- Președintele american Joe Biden a declarat ca ar fi dispus sa foloseasca forța pentru a apara Taiwanul. Statele Unite ar fi dispuse sa foloseasca forța pentru a apara Taiwanul, a declarat președintele Joe Biden, intr-un comentariu care a parut a fi o abatere de la politica americana existenta privind…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, considera ca rezervele Turciei cu privire la aderarea Finlandei si Suediei la Alianta Nord-Atlantica trebuie luate in considerare, relateaza DPA. "Turcia este un aliat apreciat si trebuie tinut cont de orice ingrijorari privind securitatea", a scris Stoltenberg…

- Rusia "este astazi amenintarea cea mai directa la adresa ordinii mondiale, cu razboiul barbar impotriva Ucrainei si pactul sau ingrijorator cu China", a declarat Von der Leyen, dupa intrevederea avuta cu premierul nipon Fumio Kishida, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Ursula von der Leyen și presedintele…

- Tokyo si-a ”transmis ingrijorarile” Moscovei cu privire la testele cu rachete de croaziera efectuate de Rusia in Marea Japoniei, a declarat, vineri, ministrul japonez de Externe, Yoshimasa Hayashi, intr-o conferinta de presa, conform CNN, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…