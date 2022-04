Rusia a anunțat ca a testat miercuri racheta balistica intercontinentala Sarmat, cunoscuta și sub denumirea de „Satan II”, o noua completare a arsenalului sau nuclear despre care președintele Vladimir Putin a spus ca le va da de gandit dușmanilor Moscovei, relateaza Reuters . Putin a fost prezentat la televizor in timp ce era informat de catre armata ca racheta a fost lansata din Plesetk, in nord-vestul țarii, și ca a lovit ținte din peninsula Kamchatka, in Extremul Orient rus. „Noul complex are cele mai inalte caracteristici tactice și tehnice și este capabil sa invinga toate mijloacele moderne…