Rezultatele de la Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie, au fost publicate de Ministerul Educației. Vezi mai jos lista județelor – elevii intra in platforma și pot introduce codul primit de la școala pentru cautarea rezultatului obținut la examenele din sesiunea de toamna a Bacalaureatului. Rezultatele sunt cele finale, adica de dupa contestații. Notele elevilor la Bacalaureat 2022 sunt anonimizate, pentru al treilea an, astfel ca fiecare candidat la aceasta sesiune de Bac trebuie sa introduca in platforma bacalaureat.edu.ro codul primit de la școala, pentru a vedea notele pe care le-a…