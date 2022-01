Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 20 ianuarie, Romania a stabilit un nou record negativ de cazuri noi de imbolnavire cu Covid. Precedentul record a fost stabilit pe 19 octombrie 2021, cand au fost inregistrate 18.863 cazuri. Tot atunci, au fost 574 de decese. Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 20 ianuarie 2022,…

- Alte 2681 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 114 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri astazi, 45 sunt asociate cu contact in afara țarii: 13 - Romania, 9 - Ucraina, 8 - Italia, 4 - Rusia, 3 - Egipt, 3 - India,…

- Record absolut de cazuri de COVID de la inceputul pandemiei. Marți au fost confrimate 2681 cazuri noi de COVID-19, dupa procesarea a 13548 de teste. Din numarul total de cazuri, 45 suint de import, și tocmai 178 in randul lucratorilor medicali.

- 78.313 cazuri noi COVID au fost depistate in Italia in ultimele 24 de ore. Luni erau 30.810 cazuri.Numarul bolnavilor decedați, potrivit Ministerului Sanatații, este de 202, in timp ce luni era 142, scrie ANSA.In ultimele 24 de ore, in Italia au fost facute 1.034.677 de teste, fața de 343.968 luni.Rata…

- Germania anunța joi un numar record de infecții de la inceputul pandemiei: 33.949 de cazuri noi de ieri pana acum. Institutul Robert Koch a inregistrat 33.949 de cazuri noi Covid in 24 de ore in Germania, cu 6.000 mai multe decat saptamana trecuta, și 169 de decese, conform ANSA. Numarul de…

- Aproape 600 de decese din cauza COVID au fost raportate in ultimele 24 de ore și 11.073 de cazuri noi. Este record de morți intr-o zi de la inceputul pandemiei. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 2 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 11.073…