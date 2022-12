BREAKING Putin, anunț important Presedintele rus Vladimir Putin va face un anunt major saptamana viitoare la o reuniune la Ministerul Apararii, potrivit unui post public rus. ”Asteptam declaratii importante”, a declarat la radio-televiziunea publica rusa VGTRK Pavel Sarubin, moderatorul programului ”Moscova.Kremlin.Putin”. Conform acestui program, Putin va conduce o reuniune largita a Ministerului Apararii; data acesteia inca nu este cunoscuta. Liderul de la Kremlin are deocamdata pe agenda o vizita luni in Belarus, unde se va intalni la Minsk cu aliatul sau, presedintele Aleksandr Lukasenko. La o sedinta de guvern la care a… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

