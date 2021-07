Stiri pe aceeasi tema

- O percheziție domiciliara a fost facuta, in aceasta dimineața, de poliție acasa la soții Brigitte și Florin Pastrama. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, fosta soție a tenismenului Ilie Nastase și actualul sau soț, Florin Pastrama, sunt acuzați de contrafacerea unei marci și punerea in circulație de…

- Politistii si procurorii fac, joi, cinci perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov intr-un dosar de furt calificat si santaj, dupa ce mai multe persoane ar fi contactat o alta careia ii disparuse autoturismul pentru a-i fi inapoiat contra unor sume de bani. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - IGPR, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, efectueaza miercuri 14 perchezitii domiciliare, in Capitala si in judetul Ilfov, la Universitatea

- O acțiune a oamenilor legii a scos in teren, miercuri dimineața, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Poliției Romane, care, sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 București, au pornit pentru a pune in aplicare…

- Politistii si procurorii au descins in aceasta dimineata acasa la un director de banca suspectat de delapidarea a zeci de mii de euro. Potrivit unor surse judiciare, vizat ar fi directorul agentiei Raiffeisen Bank de pe Bulevardul Magheru din Capitala. Miercuri dimineata, polițiști din cadrul…

- Polițiștii bucureșteni au descins, marți, la patru adrese din Capitala, fiind reținuți doi tineri, acuzați ca au furat din casele de valori a unor firme aproape 70.000 de lei. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciul Investigații Criminale, sub supravegherea…

- Joi, 3 iunie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, pun in aplicare 29 de mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti, județele Ilfov și Calarași, intr-un dosar privind savarsirea…

- La aceasta ora, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași efectueaza 32 de percheziții domiciliare, in județele Argeș, Prahova, Dambovița, Calarași, Ilfov și in municipiul București, intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de inșelaciune. Activitațile se desfașoara…