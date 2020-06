BREAKING! ORBAN anunță VACCINAREA pe scară largă din TOAMNĂ Premierul Ludovic Orban a anuntat ca din toamna autoritatile se gandesc la o campanie de vaccinare antigripala “pe scara larga” pentru a putea identifica mai usor eventualele cazuri de infectie cu noul coronavirus. Orban a facut declaratiile la conferinta cursdeguvernare.ro. “Parerea mea e clara, sunt un susținator al vaccinului. Aici in primul rand ar trebui sa fim și noi mai proactivi, sa derulam campanii prin care sa contracaram toate absurditațile și toate aberațiile pe care le-am auzit, campaniile pe care nu știu cine le finanțeaza va spun sincer, nu pot sa-mi dau seama cine le finanțeaza,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

